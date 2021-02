« Notre position n’a pas changé » a déclaré ce vendredi le porte-parole du Pentagone, John Kirby. Ce dernier fait référence la position de l’administration Trump qui avait exclu la Turquie du programme de fabrication de l’avion de combat F-35. L’administration Biden voudrait ainsi, qu’Ankara renonce aux missiles russes S-400. « Nous appelons la Turquie à renoncer au système S-400, » a déclaré le porte-parole. Cette déclaration fait référence à la livraison en 2019 à la Turquie de la première batterie du système de défense antiaérienne russe S-400.

Selon Washington, les missiles russes pourraient permettre à Ankara de découvrir les secrets technologiques du F-35, ce qui est incompatible avec les dispositifs de l’Otan. « La Turquie est un allié de longue date et un membre estimé de l’Otan, mais sa décision d’acheter des S-400 est incompatible avec ses engagements d’allié des Etats-Unis et de l’Otan », a indiqué le porte-parole du Pentagone lors d’un point presse.

D’autres sanctions US

« La Turquie a eu de multiples occasions ces dix dernières années d’acheter le système de défense Patriot aux Etats-Unis, mais elle a préféré acheter les S-400, qui donnent à la Russie revenus, accès et influence », a ajouté John Kirby. Egalement, pour punir Ankara de l’acquisition des missiles russes, Washington lui a en décembre dernier, refusé tout permis d’exportation d’armes au SSB, l’agence gouvernementale turque en charge des achats militaires.

La réintégration d’Ankara dans le programme du F-35

Bien que le président turc Recep Tayyip Erdogan eut émis en début d’année l’espoir d’aboutir à un compromis avec le nouveau gouvernement américain, permettant ainsi à son pays de revenir dans le programme de l’avion de combat F-35, les choses sont loin de s’améliorer de sitôt. Mardi, Ankara avait fait savoir que le conseiller à la sécurité nationale américain, Jake Sullivan et le porte-parole de la présidence turque Ibrahim Kalin, lors d’un entretien téléphonique, avaient manifesté « la volonté d’établir des relations fortes, durables et constructives entre les deux pays dans la période qui s’ouvre. » Toutefois, depuis lors, Biden et Erdogan ne se sont pas encore entretenus au téléphone.