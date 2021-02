N’étant déjà pas au beau fixe avec la reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et l’annonce par Rabat de la normalisation de ses relations avec Israël, les relations entre l’Algérie et le Maroc viennent encore de prendre un coup. A l’origine, une blague de très mauvais goût, d’une télévision algérienne. L’édition de ce vendredi de l’émission satirique Week-end Story sur la chaîne de télévision Al-Chourouk News, avait compté parmi ses invités le roi Mohammed VI. Bien sûr, il ne s’agit pas du roi lui-même, mais plutôt de sa marionnette qui a été conçu par les animateurs avec qui ils voulaient régler des comptes.

Au cours des échanges avec la marionnette, qui a représenté le monarque marocain, les autres invités sont revenus sur la normalisation des relations israélo-marocaine tout en faisant une confusion volontaire entre Juifs et Israéliens. « Les Juifs sont un danger pour l’Algérie et pour le royaume marocain, » a déclaré l’un des invités à l’endroit de la marionnette du roi qui a lui-même reconnu n’avoir pas gagné « en tranquillité » depuis la normalisation des relations.

“C’est un fou, celui-là”

Occupant la fonction de commandeur des croyants, le roi qui est considéré de ce fait comme une personnalité sacrée, a été raillé par un député du parti au pouvoir en Algérie dans l’émission en déclarant « ne se prosterner que devant Dieu » et non devant un souverain. « C’est un fou, celui-là, » ajoute-t-il, toujours en référence au roi marocain. Au Maroc, l’émission a été vue d’un très mauvais œil et les sujets du roi n’ont pas tardé avant d’apporter du soutien à leur souverain.

Le peuple marocain uni derrière son roi

« Face à la bassesse d’une chaîne algérienne, le peuple marocain uni derrière son roi », a titré le site d’information Le360.ma citant de nombreux tweets de personnalités qui ont défendu le roi du Maroc. Sur la toile, le hashtags « le roi est une ligne jaune » a été largement utilisé par les internautes marocains. Pour le chef du gouvernement marocain, Saad Eddine El-Othmani, cette émission est une insulte à l’encontre de sa majesté.

« Face aux succès continus du pays à plus d’un niveau et en particulier dans celui du Sahara marocain, les médias opposés ont l’intention de mener une guerre d’insultes contre les institutions constitutionnelles du pays, dont Sa Majesté le roi. Ce que le peuple marocain rejette, » a déclaré le chef du gouvernement d’après le site d’information Le Desk qui l’a cité.