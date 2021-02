George Floyd, afro-américain de 46 ans, est décédé le 25 mai 2020, sous le genou d’un officier de police blanc Derek Chauvin. Le médecin légiste du comté a jugé que le décès était un homicide causé par une combinaison de l’usage de la force par les agents, de la présence de fentanyl et de méthamphétamine dans l’organisme de M. Floyd et de ses problèmes de santé sous-jacents. La vidéo de la mort du sportif, Floyd est joueur de football américain, a suscité de grandes manifestations contre la brutalité policière et le racisme, dans Minneapolis et dans plus de 150 villes américaines durant les mois qui ont suivi.

Des manifestations qui ont déclenché un mouvement national pour la justice raciale qui, de l’avis de bien d’observateurs, n’a pas été vu depuis les manifestations pour les droits civiques dans les années 1960. Mais alors que l’Etat du Minnesota s’apprêtait au procès de Chauvin, le ministère de la justice américain reprenait de plus belle avec son instruction.

L’enquête reprend au Ministère de la Justice

Le procès de Derek Chauvin pour « meurtre au deuxième degré et homicide involontaire coupable au deuxième degré » est prévu pour le 8 mars prochain, près d’un an après la mort de Floyd. Si le procès a été retardé, c’est parce que l’accusation adroitement, avait demandé à une cour d’appel de reporter la procédure, invoquant le risque que le procès, avec autant de manifestants susceptibles de remplir les rues, devienne un événement généralisé pendant la pandémie de coronavirus. Derek Chauvin avait bénéficié d’une liberté conditionnelle et conduit dans un autre état pour des raisons évidentes de sécurité.

Le ministère de la Justice, au moment des faits, avait dit vouloir attendre l’issue du procès dans le Minnesota, pour voir quelles actions entreprendre. Il faut dire que l’administration en place dans le temps, l’administration Trump, avait montré d’évidentes réticences à traiter le dossier surtout dans un contexte politique d’élections présidentielles à venir.

Mais le candidat Biden qui au moment des faits avait déclaré que la mort de Floyd était une injustice et qu’en tant qu’américains « Nous devons nous engager (…) à rechercher la justice avec chaque once de notre être», semble décidé maintenant aux affaires, à joindre l’acte à la parole. Les investigations avaient donc repris au niveau du ministère de la justice pour appeler de nouveaux témoins. La procédure du ministère de la justice devrait aller en parallèle de celle lancée dans le Minnesota, mais avec une focalisation sur la question de la violation des droits civils de George Floyd.