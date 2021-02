Annoncé pour un concert le 13 février 2021 à Canal Olympia à Cotonou, l’artiste Singuila est déjà au Bénin. Le rossignol a foulé le sol béninois un peu après 23 heures ce jeudi 11 février 2021. Accueilli, par une haie formée par de jeunes fans, l’artiste est content de revenir dans ce pays. «Ça fait très très plaisir. Ça fait un moment je ne suis pas venu », a confié Singuila à sa descente dl’avion.

Il espère que le peuple de Cotonou l’aime toujours puisqu’il dit être très proche des Béninois. «Je vois à travers cet accueil qu’on partage le même amour et je sens que le séjour va très très bien se passer ». Le séjour de Bedaya N’Garo Singuila à Cotonou sera bien meublé puisque «plusieurs choses qui vont se passer ». Le chanteur de R&B français va lancer son nouvel album à Cotonou, une première en Afrique. «Je lance mon nouvel album ‘’Docteur Love’’. C’est la première fois que je lance un album en Afrique et ça va se passer ici, sur le sol béninois », relève le congolais. Sur l’album, il y des hits comme «la femme de quelqu’un », «les gars » et «l’amour ne suffit pas » mais aussi d’autres chansons «qui vont vous parler ».

Album africain musicalement

«C’est un album africain musicalement. C’est un album humain au niveau des thèmes. C’est un album d’amour », informe la star née à Suresnes en région parisienne. Et «je pense que vous allez trouver solutions à vos problèmes ou ce qu’il faut pour muscler vos couples ». Singuila à Cotonou, c’est aussi un concert qui a lieu au Canal Olympia le 13 février, la veille de la Saint-Valentin. Donc, «le docteur love va venir chanter l’amour pour le Bénin le 13 février ». Il promet une belle soirée dans la fièvre de l’amour aux Béninois. Sur sa collaboration avec les artistes béninois, Singuila lâche : «J’ai toujours eu plaisir à partager les expériences avec les artistes que je trouve talentueux. Là, c’est peut-être l’occasion pour moi de découvrir de plus près les artistes d’ici et puis on va voir la magie qui va se passer ».