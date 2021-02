Le vendredi 12 février dernier, Robert Maraj, le père de la célèbre chanteuse américaine se faisait renverser par un chauffard alors qu’il marchait dans les rues de Mineola, un village de Long Island, dans l’Etat de New York. Hier mercredi, le chauffard en question a été arrêté par la police. Charles Polevich qui avait pris la fuite après son forfait a été mis en examen pour avoir « quitter les lieux de l’accident ayant provoqué un mort et falsifié des preuves » a indiqué la police locale . Le septuagénaire n’a pas reconnu les faits qui lui sont reprochés. Il est depuis libre de ses mouvements après avoir payé une caution de 250 mille dollars.

Elle n’a pas encore parlé publiquement du décès de son père

C’est du moins ce qu’a indiqué à CNN son avocat Me Michael Scotto. C’est connu de tous. Nicki Minaj est une rappeuse de talent qui a fait la pluie et le beau temps pendant plusieurs années, depuis la sortie de son premier album Pink Friday. Âgée aujourd’hui de 38 ans , la chanteuse est née à Trinité-et-Tobago. Son père Robert Maraj est d’origine indienne. La rappeuse l’évoquait dans son documentaire Queen, en 2018. Celle-ci l’a décrit comme une personne violente envers sa mère.

« Je me souviens quand ma mère laissait mon père être violent avec elle, et elle évoque toujours cette histoire de quand j’étais petite fille et que je me tenais devant (elle) » avait déclaré la star assurant avoir décidé depuis cet âge de ne laisser aucun homme la maltraiter. Celle qui a annoncé son retrait de la vie musicale en septembre 2019 pour se consacrer à sa famille n’a pas encore parlé en public du décès de son père mort samedi dernier après l’accident.