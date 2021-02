Ce jeudi, le ministre nigérien de l’intérieur, Alkache Alhada, avait annoncé devant les médias, la mort de deux personnes à Niamey et près de 500 arrestations depuis mardi dans le cadre du second de la présidentielle dimanche dernier. « Le principal responsable (Amadou Hama ndlr) est recherché et comme d’habitude, il est en fuite, mais on le trouvera », avait déclaré le ministre. Comme d’habitude également, l’opposant s’est lui-même rendu à la police judiciaire de Niamey en présence de deux de ses avocats.

À lire aussi France : il tue sa petite-amie et se rend à la police

Il sera écouté par la police avant un transfère probable à la justice. D’après l’un des avocats de Hama Amadou, la résidence de l’opposant avait été encerclé par les forces de l’ordre à maintes reprises depuis mercredi. Bien que sa candidature soit rejetée par la Cour Constitutionnelle du Niger, l’homme s’était engagé dans la campagne présidentielle avec le candidat du RDR-Tchanji, Mahamane Ousmane qui était venu au second tour avec le vainqueur, Mohamed Bazoum.

D’autres arrestations

Par ailleurs, l’opposition a contesté les résultats provisoires du second tour de la présidentielle donnés par la Commission électorale indépendante (CENI) qui donnent vainqueur le candidat du parti au pouvoir M. Bazoum avec 55,75% des voix. En dehors de Hama qui vient de se rendre, la police avait également arrêté plusieurs autres responsables de l’opposition dont Djibril Baré Mainassara. Candidat au premier tour du scrutin avec le parti UDFP Sawaba, il a fini par se rallier à Mahamane Ousmane au second tour.