Le nord du Nigéria a été le théâtre de deux attaques menées par des individus non identifiés hier mercredi 24 février. 36 personnes ont été tuées par ces assaillants dans les Etats de Katsina et de Kaduna. Les attaques ont eu lieu ces dernières 48 heures selon des membres de la population et des représentants officiels. Ces hommes armés ont brûlé des maisons au cours des deux attaques. Il y a eu plusieurs blessés.

Les populations étaient obligées de fuir leurs maisons. Il faut dire que les violences sont récurrentes dans la partie septentrionale du Nigéria . Ce mardi 23 février, le groupe djihadiste Boko Haram a lancé des obus sur la ville de Maiduguri faisant au moins 16 morts et des dizaines de blessés. « Environ 60 personnes ont été blessées » a précisé le gouverneur de l’Etat de Borno Babagana Umara Zulum qui rendait visite aux victimes.

“La seule solution possible est de déployer de la technologie pour détecter toute personne…”

Il rappelle que Maiduguri avait déjà vécu une situation similaire il y a exactement un an. «La seule solution possible est de déployer de la technologie pour détecter toute personne entrant dans la ville pour nuire à la population », a-t-il fait savoir. La semaine dernière, des assaillants non identifiés avaient enlevé des étudiants.