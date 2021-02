Boko Haram reste très actif au Nigéria. Des insurgés soupçonnés d’appartenir à ce groupe djihadiste auraient mené une attaque contre la ville de Geidam dans l’Etat de Yobe hier mercredi 10 février. Elle se serait soldée par l’enlèvement de trois douaniers. Le porte-parole du commandement de la police de Yobe a confirmé l’information relative à l’attaque mais n’a pas confirmé l’enlèvement. « Mes hommes sur le terrain m’ont informé que l’attaque avait été repoussée par la troupe terrestre de l’armée avec le soutien de l’armée de l’air. Les informations que j’ai obtenues étaient qu’il n’y avait pas de victime » a déclaré à la presse Dungus Abdulkarim.

“Honnêtement, nous sommes tous très tristes de ce qui est arrivé à nos collègues de Geidam“

Les coups de feu des insurgés ont semé la panique dans la population. Des habitants de Geidam se sont enfuis dans la brousse tandis que d’autres se cachaient dans leurs maisons. Selon le blog de Linda Ikeji qui a rapporté l’information, un douanier lui a confié que leurs collègues ont été effectivement kidnappés. « Honnêtement, nous sommes tous très tristes de ce qui est arrivé à nos collègues de Geidam. Nous sommes avec eux dans la prière » a-t-il déclaré.

Geidam est à environ 200 km de Damaturu, la capitale de l’État de Yobe et l’une des villes frontalières entre le Nigéria et la République du Niger. Il partage également une frontière avec l’État de Borno depuis le nord. La ville a été attaquée à plusieurs reprises par Boko Haram, entraînant des pertes en vies humaines et en biens.