La situation des enfants non scolarisés préoccupe le président nigérian. Ce mercredi 03 février, Muhammadu Buhari a annoncé via twitter, la mise en place d’un programme d’école alternative (ASP) à leur intention. Cette initiative permettra aux enfants nigérians non scolarisés d’étudier la langue anglaise, d’apprendre les mathématiques, les sciences de bases et faire des études sociales. L’ASP vise à s’assurer qu’aucun enfant nigérian ne sera laissé pour compte en termes d’éducation de base appropriée.

Quelque 10, 5 millions d’enfants nigérians âgés de 5 à 14 ans ne sont pas scolarisés

Selon l’Unicef quelque 10, 5 millions d’enfants nigérians âgés de 5 à 14 ans ne sont pas scolarisés et seulement 61% des enfants âgés de 6 à 11 ans vont régulièrement à l’école primaire. L’organisation onusienne estime que 60% des enfants non scolarisés du pays vivent dans la partie septentrionale.

En 2019, le gouvernement fédéral avait indiqué qu’il envisageait sérieusement de réduire les subventions à l’éducation pour les Etats qui ne menaient pas des actions tendant à encourager la scolarisation des plus petits. La décision prise hier mercredi 03 février par le locataire d’Aso Rock intervient alors que son gouvernement avait annoncé le lancement du Programme national d’alimentation scolaire à domicile en février 2021 dans tout le pays.