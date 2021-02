Le Détachement 271 de l’armée de l’air nigériane(NAF) a été créé en 2018, en tant que force de soutien des troupes impliquées dans les opérations de sécurisation dans le nord du pays. Et c’est en 2019 que le détachement a été envoyé à Birnin Gwari, dans l’État de Kaduna. Depuis et selon les archives officielles, le détachement avait réussi à montrer son efficacité, notamment dans la libération en 2019 de plusieurs personnes kidnappées dans la zone forestière de Kamuku et l’arrestation d’une douzaine de ravisseurs. Ce samedi, un communiqué des autorités militaires annonçait que plusieurs des officiers du détachement étaient tombés les armes à la main.

Plusieurs militaires tués

La région de Birnin Gwari, est en plein cœur de l’axe d’insécurité régnant dans le nord-est nigérian. La région abrite plusieurs groupuscules criminels, dont certains prétendent avoir des liens avec Boko Haram, et le groupe terroriste Ansaru. Un état de chose qui voyait, récemment encore, les autorités gouvernementales renforcer la commodité et l’effectif des troupes déjà sur place, comme le 271 ème détachement de la Nigerian Air Force(NAF).

Ce samedi c’est par un communiqué officiel, que la NAF annonçait le décès de plusieurs de ses soldats, tombés dans une embuscade. « Les troupes du 271 détachement de l’armée de l’air nigériane (NAF) ont déjoué aujourd’hui, 13 février 2021, une embuscade tendue par un groupe de plus de 100 bandits armés à Ungwan Laya près de Birnin Gwari dans l’État de Kaduna » relatait en substance le communiqué.

Et selon le vice-maréchal Ibikunle Daramola, Directeur des relations publiques et de l’information de la NAF, les forces nationales « ont pu se frayer un chemin à travers l’embuscade, tuant des dizaines de bandits dans le processus. Malheureusement, des soldats ont payé ce passage en force de leurs vies, tandis que quelques autres ont subi des blessures à des degrés divers ».

Ansaru, ou ‘’Jama’atu Ansaru al-Muslimina fi Bilad al-Sudan’’, pour «Compagnons des musulmans au pays du Soudan», a émergé en 2012 en tant que groupe dissident de Boko Haram. Le groupe se définit lui-même comme une alternative «plus humaine» à Boko Haram. Mais cela n’avait pas empêché, la région de Birnin Gwari, d’être surnommée par la presse nigériane: la «capitale des kidnappings».