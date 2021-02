Ce vendredi, un peu avant midi, un camion-citerne transportant du carburant, quittait la route et explosait. L’accident a eu lieu à Atoyo, au départ d’Ijebu Ode le long de l’autoroute Ijebu Ode Ogbere dans l’État d’Ogun. Si aucune victime collatérale n’a encore été signalée par les autorités nigérianes, le chauffeur du camion lui n’a pas survécu. Cependant, si les circonstances de l’accident n’ont pas encore été totalement éclaircies ; pour les personnes en charge de la sécurité routière dans l’état, une bonne part de la cause de l’accident serait à rechercher dans une « imprudence » du conducteur.

Un chauffeur « imprudent »

Les images du camion-citerne entouré de flammes et d’une épaisse fumée noire mazoutée ont été montrées sur les chaines de télévision de l’état. Et selon Babatunde Akinbiyi, Porte-parole des services de conformité et d’application du code de la route dans l’État d’Ogun, les premiers témoignages de témoins oculaires permettent de penser à une mauvaise conduite du chauffeur. “Le conducteur du camion-citerne chargé de diesel conduisait imprudemment quand il a soudainement perdu le contrôle “, a rapporté M. Akinbiyi à la presse.

Le camion est tombé sur le bas-côté de la route avec le contenu de sa citerne se répandant sur le macadam. Le choc de la chute et la nature même de la cargaison avaient tôt fait de donner les notes tragiques de cet accident qui aurait pu se terminer autrement. Le chauffeur était mort brûlé vif dans l’explosion du carburant diesel.

L’évènement de ce vendredi est loin d’être un fait isolé au Nigéria où les fournitures de brut sont souvent transportées par route. En 2019, ce sont au moins 50 personnes qui sont mortes et 101 personnes qui ont été blessées après l’explosion d’un camion de transport de produits pétroliers, renversé, dans le centre du Nigéria. En septembre dernier, un autre camion-citerne explosait dans l’État nigérian central de Kogi. Dans l’incendie déclenché au moins 28 personnes perdirent la vie, dont neuf enfants.