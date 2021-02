Au Nigéria, la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram se poursuit. Souvent critiquée, l’armée réalise certaines fois quelques exploits. Il y a quelques heures, les autorités ont annoncé la mort de hauts commandants du groupe terroriste nigérian. Abul-Bas et Ibn Habib ont été tués lors d’une opération dans la forêt de Sambisa. L’information a été rendue publique par les services de communication de l’armée nigériane. D’après les autorités, les deux terroristes neutralisés occupaient des postes stratégiques : Abul-Bas était le deuxième commandant après Abu Fatima, tandis qu’Ibn Habib était le commandant du BHT en charge des camps de Njimia et Parisu dans la forêt de Sambisa. Lire ci-dessous le communiqué.

Communiqué de l’armée nigériane

Les opérations offensives renouvelées des troupes de l’opération TURA TAKAIBANGO dans le cadre de l’opération Théâtre LAFIYA DOLE ont permis d’infliger de lourdes pertes aux criminels de Boko Haram (BHT) et de l’État islamique de la province de l’Afrique de l’Ouest (ISWAP). Parmi les derniers exploits des troupes du secteur 1 figurait l’embuscade des troupes de 121 et 151 bataillons le mardi 9 février 2021, au point de passage des BHT entre les colonies de Vuria et de Guja le long de la route Banki Junction – axe Pulka.

Au cours de l’embuscade, les troupes ont neutralisé 3 terroristes de Boko haram, parmi lesquels 2 des commandants terroristes les plus recherchés, appelés «Abul-Bas et Ibn Habib». Les troupes ont également récupéré 3 x GPMG, 7 x fusils AK47, une ceinture de munitions contenant 446 cartouches de 7,62 mm, une Boxer Motorcycle et un téléphone portable ITEL 2160, entre autres. Abul-Bas et Ibn Habib figuraient parmi les principaux commandants des BHT de la faction Shekau opérant dans la forêt de Sambisa et ses environs.

Les 2 commandants BHT sont sur la liste de surveillance du renseignement depuis un certain temps. Abul-Bas était un commandant en second derrière Abu Fatima tandis qu’Ibn Habib était le commandant du BHT en charge des camps de Njimia et Parisu dans la forêt de Sambisa. La neutralisation d’Abul-Bas et d’Ibn Habib par nos vaillantes troupes a porté un coup dur aux opérations des terroristes et a encore remonté le moral de ses propres troupes dans l’opération en cours «TURA TAKAIBANGO».