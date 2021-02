Les anciens membres de l’équipe nationale du Nigeria, ont un jour, dormi à même le sol durant leur séjour en Italie, il y a de cela plusieurs années. L’information a été donnée par Sunday Oliseh, ancien capitaine des Super Eagles, dans ses mémoires qui seront publiés au cours de cette année. Il a fait savoir que les joueurs séniors de l’équipe ont dormi à même le sol, après avoir décliné l’offre de séjourner dans un hôtel cinq étoiles. Cet endroit leur avait été réservé à l’occasion des préparatifs de la Coupe du monde de 1994.

Un hôtel qui n’était pas bien pour eux

A ce moment, les Super Eagles se préparaient à participer à leur toute première rencontre à la Coupe du monde qui avait eu lieu aux Etats-Unis. A en croire Sunday Oliseh, les joueurs séniors de l’équipe avaient refusé de séjourner dans un hôtel se trouvant dans la périphérie de la ville italienne de Reggio Emilia. Ils avaient en effet estimé que cet hôtel n’était pas assez bien pour eux. Par ailleurs, il a souligné que la situation a contraint toute l’équipe du Nigéria à dormir à la belle étoile, après une dispute entre l’entraineur Clemens Westerhof et les joueurs séniors. « Nous sommes arrivés à l’hôtel réservé en Italie, en descendant du bus de l’équipe, extraordinairement. Avant qu’aucun de nous ne puisse poser le pied à l’hôtel, le groupe de ‘’joueurs senior’’ a refusé que nous entrions dans l’hôtel » a-t-il laissé voir dans ses mémoires.

« C’était un hôtel cinq étoiles, le meilleur hôtel de la ville »

« Une impasse a eu lieu entre les joueurs seniors et l’entraîneur Westerhoff. Je regardais avec un étonnement inquiétant, espérant et croyant qu’à la tombée de la nuit, un compromis serait sûrement atteint et que nous devions rentrer dans nos chambres et dormir » a affirmé Sunday Oliseh, précisant que même l’intervention de la direction du club AC Reggiana n’a eu aucun effet. Cependant, le lendemain matin l’entraîneur de l’équipe a appelé Emmanuel Amuneke, Findi George et Sunday Oliseh pour visiter l’hôtel. « À notre grand étonnement, c’était un hôtel cinq étoiles, le meilleur hôtel de la ville industriellement riche de Reggio Emilia à l’époque » a-t-il indiqué, soulignant que la décision des séniors reste toujours un mystère.