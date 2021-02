Le groupe djihadiste Boko Haram continue de sévir au Nigéria. En effet, un pasteur qui avait été enlevé à la veille de la Noël 2020 dans l’Etat de Borno, par les terroristes a supplié les autorités afin qu’il soit libéré. Le chef du groupe djihadiste, Abubakar Shekau a lancé un ultimatum d’une semaine au chef de l’Etat, pour obtenir la libération du pasteur Bulus Yakuru.

Il a demandé l’intervention du gouverneur de l’Etat de Borno

Dans une vidéo, le pasteur qui se tenait à genou devant un djihadiste qui avait un couteau en main, s’est d’abord identifié et a demandé à l’association chrétienne du Nigeria, au président Muhammadu Buhari, au gouverneur de l’Etat de Borno, Babagana Zulum, d’intervenir pour qu’il devienne libre. Le pasteur a fait savoir qu’il a reçu un ultimatum d’une semaine, qui prendra fin le 03 mars prochain.

« Priez pour moi s’il vous plait »

« J’appelle le président Muhammadu Buhari et le gouverneur de Borno à m’aider parce que j’ai reçu un ultimatum d’une semaine aujourd’hui, le 24 février. Si vous me voulez vivant, je vous supplie en votre qualité de président, de gouverneur et de président de notre gouvernement local de me sauver de cette souffrance. J’appelle le président de l’Église EYN des Frères à intervenir et à obtenir ma libération. Priez pour moi s’il vous plait. Aujourd’hui est le dernier jour où j’aurai l’occasion de faire appel à vous en votre qualité de parents et de proches dans le pays. Quiconque en a l’intention devrait m’aider et me sauver. S’il vous plaît, libérez-moi de cette douleur » a-t-il déclaré.

Pour rappel, ce n’est pas la première fois que le pasteur apparaît dans une vidéo de Boko Haram. Après son enlèvement en décembre et au début du mois de janvier, il avait demandé l’intervention du gouverneur, des dirigeants de l’Eglise et du chef de l’Etat de Muhammadu Buhari pour qu’il soit libéré.