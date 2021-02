Au Nigéria, un responsable de groupe terroriste s’est rendu aux autorités. L’information a été annoncée ce mardi par le gouvernement de l’État de Zamfara. Il s’agit en réalité du groupe qui avait procédé à l’enlèvement il y a quelques mois de plus de 300 garçons dans le nord-ouest du Nigeria. Cet acte, le responsable de ce groupe le pose dans l’objectif de bénéficier d’un accord d’amnistie, a précisé les autorités de l’Etat de Zamfara.

Il se rend avec six membres de son groupe

Selon les précisions qui ont été apportées par le porte-parole du gouvernement local, Zailani Bappa, à travers un communiqué, le nommé Awwalun Daudawa se serait rendu avec six membres de son groupe armé. Le communiqué précise que le chef de gang a «remis les armes» et «a juré avec ses combattants sur le Saint Coran de ne pas revenir à leurs anciennes pratiques».

Auteur des enlèvements…

Le dernier acte terroriste qui avait été posé par ce chef de gang et ses collaborateurs remontent au 11 décembre 2020. Ils avaient kidnappé environ 344 garçons dans un pensionnat de la ville de Kankara, dans l’État voisin de Katsina. Selon les confidences qui avaient été faites sur cette situation, ils auraient fonctionné pour le compte du groupe djihadiste Boko Haram. Les enfants avaient été par la suite libérés après des négociations intervenues entre les groupes armés et les gouvernements de Katsina et Zamfara.