Il y a quelques jours, les enquêteurs de l’OMS, l’organisation mondiale de la santé, se rendaient en Chine afin d’y enquêter sur les origines de la pandémie de covid-19. La ville de Wuhan est effectivement soupçonnée d’être le berceau de la maladie, qui a ensuite déferlé sur le reste du monde sans que personne ne s’y attende.

Pour autant, depuis le début, Pékin affirme que la maladie ne trouve pas ses sources sur le sol chinois. Au contraire, l’exécutif accuse même les États-Unis d’être responsables de tout ce marasme. De fait, Pékin a ouvertement affirmé que l’ONU devrait enquêter du côté de Washington, afin de trouver des réponses à toutes les questions.

Pékin accuse les États-Unis d’être derrière le covid-19

Pour les experts de l’OMS il apparaît effectivement clair que le virus n’a pas été créé par l’homme ou ne s’est pas échappé par erreur d’un laboratoire de Wuhan. Une théorie qui a longtemps été évoquée sur les réseaux sociaux et qui a été balayée d’un revers de la main par Zeng Guang, épidémiologiste. Selon lui, ce serait plutôt du côté de Fort Detrick, dans le Maryland que l’OMS devrait jeter un œil.

Une manière de détourner les attentions ?

Une théorie qui n’a été accompagnée d’aucune preuve. D’ailleurs, pour beaucoup, comme Angela Xiao Wu, assistant à l’Université de New York, il s’agit surtout pour le parti communiste chinois de sauver la face et de détourner les regards. Pour beaucoup, la Chine est effectivement responsable de cette situation, certains estimant que Pékin a trop tardé à communiquer autour de la pandémie, préférant sauver ses acquis.