Patrick Poivre d’Arvor (PPDA), écrivain, journaliste et figure éminente de télévision française est accusé de viols sur la personne d’une écrivaine. Une accusation grave, de celle à ruiner une réputation selon la presse française, que PPDA a tout de suite rejetée et dénoncée. Pour celui qui a été le visage du Journal télévisé de TFI pendant plusieurs décennies, les propos de l’écrivaine ne seraient que propos mensongers et calomnieux. Le conseil juridique du journaliste promettant de saisir à cet effet la justice française. En attendant, le célèbre journaliste devra se rendre sous peu au tribunal judiciaire de Nanterre pour les besoins de l’instruction.

Une bataille juridique en perspective

Florence Porcel, la femme qui accuse D’Arvor de viol est elle aussi écrivaine. Et c’est d’ailleurs dans un livre, intitulé ‘ ’Pandorini’ ’, que la jeune femme de 37 ans raconte son histoire et pointe du doigt la légende. Dans les faits, rapportés par la presse française, la femme accuse le journaliste d’avoir abusé d’elle durant cinq années, de 2004 à 2009. En 2004, la femme très jeune, encore étudiante était tombée sous le charme de la personne charismatique et déjà très célèbre de PPDA.

Très vite la relation entre les deux protagonistes deviendra intime mais avec, selon Porcel, le journaliste la forçant à un premier rapport sexuel en 2004. L’étudiante alors ne dira rien, pas plus qu’elle n’aura le courage de dénoncer les divers abus durant les cinq années qui suivront.

Mais aujourd’hui, Florence Porcel semble vouloir exorciser ses démons. Dans une publication sur Instagram pour présenter son live, la femme écrira : « C’est l’histoire, banale, d’une jeune femme inexpérimentée qui fait une mauvaise rencontre. (…) Dans ce texte, j’ai voulu traiter de plusieurs sujets : le phénomène de sidération et le déni, d’abord, (…) L’impunité́ induite par le pouvoir de la célébrité́, ensuite. Que peut faire une anonyme contre une superstar appréciée de millions de personnes ? » Tout en relatant dans son livre les mésaventures subies, Florence Porcel décide de porter plainte pour viol.