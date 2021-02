Tout le long du mandat de l’ancien président américain Donald Trump, les relations diplomatiques entre Washington et Pékin s’étaient totalement détériorées surtout avec la crise du Coronavirus que Trump accusé la Chine d’avoir fabriqué. Ayant hérité de cette relation très tendue entre les deux pays, le nouveau président américain, Joe Biden a indiqué dans un entretien diffusé ce dimanche, que la rivalité entre la Chine et les Etats-Unis, pourrait prendre la forme d’une « compétition extrême ».

Pékin est considéré par les Etats-Unis comme son premier adversaire stratégique et le principal défi américain sur la scène internationale. Bien qu’il l’ait considéré comme un pur dictateur, Joe Biden a indiqué n’avoir aucune raison de ne pas échanger avec son homologue chinois, Xi Jinping, comme il l’a fait déjà fait avec d’autres chefs d’Etats. « Il est très dur. Il n’a pas, et je ne dis pas cela comme une critique, c’est juste la réalité, il n’a pas une once de démocratie en lui », a affirmé le 46e président américain dans l’entretien qu’il a accordé CBS.

Se concentrer sur les règles internationales

Par ailleurs, Joe Biden, a indiqué s’être engagé, à « contrer les abus économiques de la Chine », ses « actes agressifs », de même qu’à défendre les droits humains, tout en étant prêt à collaborer avec elle « quand c’est dans l’intérêt de l’Amérique ». Interrogé sur la façon dont il procédera, le successeur de Donald Trump, a indiqué vouloir se « concentrer sur les règles internationales ».

Je ne vais pas gérer cela comme Trump

« Je ne vais pas gérer cela comme Trump », a précisé Biden. « Nous ne devons pas avoir un conflit. Mais il y aura une compétition extrême », a-t-il poursuivi. Pour avoir eu « 24-25 heures d’entretiens privés avec lui » en tant que Vice-président des USA, Joe Biden a affirmé connaître « assez bien » Xi Jinping, ce qui pourrait lui offre un avantage dans cette compétition.