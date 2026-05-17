Yume, la chienne de Poutine offerte par le Japon, meurt à 14 ans

Yume, la chienne de race Akita offerte au président russe Vladimir Poutine par la préfecture japonaise d’Akita, est morte à l’âge de 14 ans. L’information a été rapportée vendredi 16 mai 2026 par l’agence de presse japonaise Jiji Press, citée par Nippon.com.

La femelle Akita était arrivée à Moscou en juillet 2012, à l’âge de trois mois. Son transfert constituait un geste de reconnaissance de la préfecture d’Akita envers la Russie, dont le soutien humanitaire avait été jugé significatif après le séisme et le tsunami qui avaient ravagé le nord-est du Japon en mars 2011. Yume — « rêve » en japonais — avait été élevée selon les normes strictes de la race Akita Inu, considérée au Japon comme un trésor national.

Une présence diplomatique progressivement effacée

La chienne avait joué un rôle visible dans les échanges bilatéraux nippo-russes. En février 2014, elle était présente à Sotchi lors d’une rencontre entre Poutine et le Premier ministre Shinzo Abe. En décembre 2016, elle avait été présentée à des journalistes de Nippon TV et du Yomiuri Shimbun lors d’un entretien au bureau présidentiel de Moscou — sa dernière apparition publique documentée.

Après l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022 et la dégradation des relations entre Tokyo et Moscou, Yume avait été tenue à l’écart de toute mise en scène officielle. En janvier 2025, le bureau présidentiel russe avait encore répondu par écrit à une demande du Yomiuri Shimbun, indiquant que la chienne était « en bonne santé, espiègle, dévouée et rendait le président heureux ».

Le dernier des deux animaux symboles

La mort de Yume survient cinq mois après celle de Mir, le chat sibérien que Poutine avait offert en retour au gouverneur d’Akita, Norihisa Satake, en 2013. Mir était décédé de maladie le 3 décembre 2024, à l’âge de 12 ans, selon Nippon.com. Les deux animaux constituaient les seuls vestiges tangibles d’une relation diplomatique nouée dans l’après-catastrophe de Tōhoku.

Yume aurait eu 14 ans le 24 avril 2026, selon le Yomiuri Shimbun. Aucune communication officielle du Kremlin n’avait été publiée au moment de la parution de cette information.