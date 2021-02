La volatilité qui caractérise les crypto-monnaies, dont le bitcoin, est due principalement aux mauvaises nouvelles qui provoquent la baisse brutale du cours. Les évènements géopolitiques perturbent l’évolution des prix, et les décisions des gouvernements concernant la réglementation des crypto-monnaies influencent beaucoup la tendance du cours des monnaies cryptographiques.

Historique du cours du Bitcoin

La première estimation de la valeur du bitcoin a été réalisée le 5 octobre 2009, le coût de production d’un bitcoin vaut alors 0.001 $. Le 1er janvier 2017, soit huit ans après son invention, le bitcoin atteint la barre des 1000 $, mais connaît aussitôt une grande baisse quand les autorités chinoises prennent des mesures sévères contre les plateformes d’échange du pays. Le bitcoin bat un nouveau record en mai 2017 quand son cours dépasse les 2700 $ ; et en août, il atteint plus de 4490 $.

En septembre 2017, la Chine annonce la fermeture des plateformes BTCC et ViaBTC, ce qui cause une nouvelle chute du cours du bitcoin. Cependant, ce dernier augmente quelques semaines après, et bat un nouveau record avec un pic à 6450 $ quand la direction générale du Fonds Monétaire International (FMI) invite la Banque d’Angleterre à s’intéresser à Bitcoin, et le ministère français de l’Economie et des Finances approuve le Bitcoin comme moyen de paiement alternatif.

Le cours du bitcoin augmente encore plus quand CME Group, NASDAQ et le Tokyo Financial Exchange annoncent leurs intentions de lancer des contrats à terme en bitcoin, ce qui cause l’explosion du cours du bitcoin qui atteint 19 891 $ en décembre 2017, mais retombe rapidement à 11 000 $ après la décision prise par la Corée du Sud d’encadrer les échanges.

L’année 2018 n’a pas été bonne pour le Bitcoin ; son cours a connu une baisse terrible et est tombé jusqu’à 3215 $ à la mi-décembre, donc il a perdu 75% de sa valeur en seulement une année ! En 2019, le bitcoin reprend ses forces lentement, et dépasse la barre des 11 000 $ le 24 juin, une semaine après le lancement de Libra, la crypto-monnaie de Facebook. Depuis lors, le cours du bitcoin ne cesse de fluctuer.

Evolution du cours du bitcoin en 2020-2021

La crise sanitaire que le monde a connue en 2020 a poussé les investisseurs à se réfugier dans les crypto-monnaies, considérées maintenant comme des actifs alternatifs. De plus, beaucoup de jeunes ont fait le choix d’adopter la monnaie digitale comme valeur refuge : le guide complet pour acheter des BTC. Aussi, en mois d’octobre dernier, PayPal a annoncé à ses utilisateurs américains l’ouverture d’un service d’achat et de vente de bitcoins en 2021.

Ces nouvelles ont eu un bon effet sur le cours du bitcoin qui a connu une explosion historique depuis novembre dernier, en dépassant la barre des 20 000 $ à la mi-décembre 2020, puis celle des 30 000 $ le 2 janvier 2021, puis celle des 41 962 $ le 8 janvier 2021.