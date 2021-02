L’ancienne star de football international, Didier Drogba, fait face des ennuis judiciaires au Canada qui l’opposent à un designer de chaussures. Il s’agit en effet d’une collaboration entre l’ancien éléphant de Côte d’Ivoire et ce dernier, Jordan Pascal, stipulant que le joueur devrait faire la promotion de chaussures haut de gamme, de la marque JAD. L’ancien footballeur et le prétendu designer se seraient rencontrés pour la première fois en Août 2016.

Une poursuite « qui frôle l’extorsion »

C’était au cours de cette rencontre qu’il aurait persuadé Drogba d’être l’« ambassadeur » de la marque de chaussures. Celui-ci qui avait visiblement foi au projet, lui aurait même écrit dans un sms en décembre de la même année : « J’aime le produit et j’aime ton ambition ». Le joueur a cependant constaté que le vrai designer des chaussures qu’il a vues, n’était pas celui avec qui il a échangé. Au regard de la plainte qui le vise, le joueur a donc estimé qu’il fait l’objet d’une poursuite « abusive, clairement sans mérite et qui frôle l’extorsion ».

Drogba aurait violé des obligations du contrat

Dans une défense, Didier Drogba a fait savoir que : « Les allégations des plaignants contenues dans la demande ont été faites avec mauvaise foi et présentent un récit des faits délirant et imaginaire que les plaignants savent être faux et trompeur ». Notons que, Jordan Pascal a fait savoir dans la poursuite que Drogba aurait violé certaines obligations du contrat, notamment celles relatives à la promotion des chaussures de luxe. A l’en croire, ces dernières devraient être commercialisées de 810$ à 955$ la paire.