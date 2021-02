En vue de traverser la période électorale dans la paix et la quiétude, les Etats-Unis à travers leur ambassade au Bénin interviennent dans le débat sur la Présidentielle du 11 avril prochain. Dans un communiqué daté du 11 février et signé du directeur des affaires publiques de l’ambassade des USA, la représentation diplomatique au Bénin appellent tous les acteurs à s’abstenir de toute action qui pourrait engendrer la violence.

Le Bénin est un havre de paix et l’a suffisamment prouvé depuis plusieurs années à travers l’organisation des élections crédibles et transparentes, témoignent les Etats-Unis qui formulent le vœu de maintenir cet acquis. Dans son communiqué, l’ambassade a fait savoir que « les Etats-Unis ne soutiennent aucun candidat ou parti politique en particulier ; nous soutenons le processus démocratique en lui-même ».

La représentation diplomatique au Bénin tient à l’organisation d’un scrutin présidentiel sans heurts. Les Etats-Unis interpellent les différents acteurs à s’assurer que le processus électoral soit pacifique et qu’il respecte les normes démocratiques avant, pendant, et après le jour du vote. « Les Etats-Unis appellent tous les acteurs à s’abstenir de toute action qui pourrait engendrer la violence », peut-on lire dans le communiqué de presse.

Par ailleurs, les Etats-Unis lancent un vibrant appel aux forces de défense et de sécurité à veiller notamment sur les candidats et les membres de la société civile. A en croire la représentation, il urge de laisser chaque obédience s’exprimer et que les institutions électorales garantissent une élection libre, juste, et transparente