En Inde comme dans une partie de l’Afrique et même en Asie, la dépigmentation reste un fléau lié aux séquelles de la colonisation et au sentiment d’infériorité de certaines personnes. En Inde, le fléau est même soutenu par certaines personnalités ou marques qui font ouvertement la promotion de la dépigmentation vécue comme un ascenceur social.

La célèbre actrice Priyanka Chopra qui a également été miss Inde puis miss Monde en 2000 a récemment créé la polémique en faisant elle-même la promotion de cette pratique immonde. Ancienne complexée, elle a soutenu “la mode” en participant à des publicités sur la pratique. Mais elle regrette désormais cette décision et a entrepris de le faire savoir. Pour elle il s’agit ni plus ni moins d’un faux pas dans sa carrière professionnelle.

“Je ne peux pas revenir en arrière et changer ce que j’ai fait, mais je peux m’excuser, et je le fais sincèrement. Je me sentais triste, en fait. Je me suis vue à travers mes yeux de 13 ans quand je faisais des concoctions dans ma salle de bain en essayant d’éclaircir mon teint.” a-t-elle fait savoir. Pour rappel, l’actrice a été vue dans une publicité dans laquelle elle perdait son petit ami au profit d’une femme plus claire. Petit-ami qu’elle récupérait finalement après avoir éclairci sa peau grâce à un produit disponible sur le marché. L’industrie cinématographique indienne est souvent accusée d’exclure les personnes à peau foncée ou noires au détriment des personnes blanches ou à peau claire.