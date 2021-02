Au Paris Saint Germain (PSG), deux joueurs font office de superstars actuellement: Kylian Mbappé et Neymar Jr. Le français et le Brésilien ont développé une certaine complicité sur le terrain ces dernières années. Une chose qui n’était pas acquise au début selon l’ancien monégasque qui se confiait à France Football. Le champion du monde explique qu’à l’époque, il cherchait beaucoup Neymar sur le terrain. Mais il n’y avait rien de prémédité . « On n’avait pas eu de présaison. Il fallait que l’on se jauge et que l’on apprenne à se connaître » a-t-il déclaré. La mayonnaise a fini par prendre, donnant un vrai régal aux supporters du club.

Malgré tout ce qu’ils ont accompli ensemble avec l’équipe depuis leur arrivée au PSG en 2017, Kylian Mbappé pense que le Brésilien et lui n’ont pas encore exploité 100% de leur potentiel. On n’exploite que “70 à 80%”, a-t-il déclaré. La faute aux blessures contractées par chacun d’eux. Ce qui ne leur a pas permis de toujours jouer ensemble. Quand on lui demande si c’est facile de jouer avec le brésilien, sa réponse est sans ambages : « non ». Il estime que Neymar est très exigeant et son « jeu demande à côté d’être très bien armée mentalement, toujours en alerte ».

“En achetant un grand joueur comme lui, tu achètes aussi un niveau d’exigence…”

Le champion du monde, ne se plaint cependant pas de cette situation. « En achetant un grand joueur comme lui, tu achètes aussi un niveau d’exigence qui rejaillit sur tous les autres » explique-t-il. En somme, « c’est beau, c’est bon (la complicité avec Neymar), mais ce n’est pas facile ». L’attaquant parisien a par ailleurs fait part de sa reconnaissance au Brésilien qui l’a aidé à s’intégrer au groupe du PSG à son arrivée. Il avoue qu’il ne débarquait pas à Paris dans la peau d’une star.

« Les statuts étaient établis d’entrée : Neymar est le centre du projet, et moi, je suis là pour l’aider. Car, quand j’arrive, je ne suis qu’une étoile filante qui doit confirmer. Dans la hiérarchie, je suis derrière lui, et même derrière Cavani à l’époque » raconte-il. Aujourd’hui, les deux joueurs font office de superstars et le club cherche à prolonger leurs contrats qui expirent l’année prochaine.