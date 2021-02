Où s’arrêtera le patron excentrique de Space X, Tesla et Neuralink ? Elon Musk a une fois encore fait une grande annonce qui va sûrement fait jaser. Cette annonce a eu lieu sur le réseau social très select Clubhouse. Pour rappel, Clubhouse est un réseau social sur lequel on ne peut s’inscrire que via une invitation.

Habitué aux sorties d’Elon Musk ? Celui qui s’exprime à sa guise sur différents sujets dont le bitcoin, le monopole de Facebook ou encore son rival Jeff Bezos a une nouvelle fois décidé de faire une grande annonce. Cette fois-ci il ne s’agissait pas pour le multimilliardaire de parler de ses rivaux, ni d’un nouveau modèle de Tesla, ou encore moins d’une fusée lancée avec succès. Le milliardaire a décidé d’annoncer une grande nouvelle concernant son entreprise Neuralink.

Un “singe heureux” qui joue aux jeux vidéos

L’entreprise créée par Elon Musk en 2016 vise à mettre sur pied une nouvelle génération high-tech d’interface cerveau machine. Et sur ce plan, il semblerait qu’un grand pas ait été franchi à en croire l’annonce de M. Musk sur Clubhouse. “Nous avons un singe avec un implant sans-fil dans le crâne et des petits capteurs qui peut jouer aux jeux vidéo avec son esprit. Vous ne pouvez pas voir où est l’implant et c’est un singe heureux. Nous avons la plus sympa des infrastructures pour singes dans le monde et nous voulons qu’ils jouent à mind-Pong (ndlr : un jeu vidéo) ensemble” a lancé le milliardaire américain.

Les travaux dans le domaine ont toujours été controversé, certains accusant les compagnies comme Neuralink de vouloir “jouer à Dieu” en modifiant des capacités naturelles, d’autres affirmant que ce genre de travaux peut devenir vite incontrôlable. D’ailleurs sur ce plan, certains ont rappelé le célèbre film, la planète des singes dans lequel, des singes aux capacités intellectuelles surdimensionnées ont décidé de se rebeller contre les humains.