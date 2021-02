Il y a quelques mois, la star malienne était accusée de violences par une de ses ex, mamasita. Sidiki Diabaté a passé un séjour non négligeable derrière les barreaux. Tombé malade, il avait même dû lancer un appel sur la toile afin qu’on puisse le laisser consulter un médecin. Mais pendant cette période, la grande majorité des fans a été présente pour soutenir le chanteur malien.

Sorti de prison, il s’était jusque-là fait discret. Il a désormais décidé de sortir du silence pour parler à ses fans. À travers une vidéo rendue publique sur la toile, Sidiki Diabaté remercie ses soutiens. Une vidéo où on peut le voir marcher, s’habiller et même se balader chez lui, il a parlé à ses soutiens en racontant les moments difficiles qu’il a traversé. Sidiki Diabaté a également confié les mots que lui a adressé son père, Toumani Diabaté une légende de la Kora. Sur un fond musical, des paroles énoncées comme sur un morceau de slam, mais surtout de la sincérité et des remerciements.

“Il y a de cela quatre mois, une terrible histoire me concernant a inondé la toile. Beaucoup d’entre vous savent ce que j’ai traversé depuis le 21 septembre 2020…. Tous mes fans du monde entier ont été blessés par cette situation… Vos appels, messages de soutien et prières ont été mon réconfort pendant cette période si difficile et éprouvante pour nous tous… Mon père m’a dit : mon fils ce que tu traverses est certes difficile, mais saches que tu es l’espoir de toute une génération… Saches que tu as ma bénédiction en toute circonstance…” a entre autres déclaré Sidiki Diabaté. Voir la vidéo ci-dessous.