En raison de la recrudescence des cas de Covid-19 à l’Assemblée nationale ghanéenne, le président du parlement, Alban Bagbin a opté pour la suspension momentanée des séances au parlement. La décision qui a été annoncée ce mardi 09 février 2021, fait suite à la découverte de 17 cas positifs parmi les députés et 151 cas au sein des membres du personnel parlementaire et auxiliaires. La suspension des séances parlementaires a été annoncée et a déjà pris effet dès ce mercredi 10 février 2021. Elle s’entendra jusqu’au mardi 02 mars, pour raison de trois semaines de suspension.

Le président de l’Assemblée a invité tous les honorables députés à se conformer durant toute cette période, aux dispositions préventives contre le virus. Selon Alban Bagbin, cette suspension des activités parlementaires permettra de freiner un tant soit peu, la propagation du virus au sein du parlement. Elle permettra également de protéger les autres membres du parlement qui n’ont pas été testés positifs, permettre en même temps à ceux qui sont infectés de se traiter.

Des dispositions antérieures

Pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’autres cas à la reprise des activités, le président du parlement a convié les députés et le personnel, à se soumettre deux semaines après, à un nouveau contrôle, en vue de déterminer leur statut. Bien avant que cette mesure de suspension n’intervienne, la direction de l’Assemblée avait décidé que les sessions parlementaires se tiennent deux fois par semaine avec le tiers des députés et les autres en ligne.