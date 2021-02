Radio Maisha est une radio kenyane qui fait partie d’un groupe de presse incluant une unité de presse écrite et une télévision. Radio Maisha est surtout une radio de divertissement et certaines de ses émissions sont célèbres dans le pays et très suivies. C’est le cas notamment pour le “Morning Show“. C’est sur cette dernière émission justement, qu’une jeune femme de 25 ans, Cecilia, a interloqué nombres d’auditeurs kenyans avec son histoire, une histoire peu commune.

Des hommes pour maris…

C’est sur les ondes de la Radio Maisha que Cecilia a raconté son histoire. L’histoire assez effrayante d’une adolescente qui pour sortir de la précarité était prête à tout, quitte à faire des choix assez discutables. Cecilia avait seulement 17 ans lorsqu’elle s’est mise en couple, avec celui qu’il conviendrait d’appeler son premier amant. D’amants, Cecilia en aura beaucoup d’autres ; au point qu’à 25 ans, la jeune femme avait été mariée cinq fois et avait vu une centaine d’hommes partager sa couche.

Des relations sexuelles qui n’avaient été sans conséquences, puisque Cecilia visiblement très fertile, était tombée régulièrement enceinte. Des grossesses qu’elle n’avait eu de cesse d’enlever. La jeune femme révèlera avoir elle-même perdu le compte du nombre d’avortements pratiqués.

Mais selon le média kenyan (lire ici) qui a retranscrit le témoignage, la vie déjà peu ordinaire de Cecilia prendra un tournant certain alors qu’après un séjour de quelques mois sous les barreaux, la jeune femme cherchant la rédemption croisera la route d’une église. Une église assez particulière, qui l’initiera à des rites démoniaques et au cannibalisme. Dans cette église et avec l’aide de ses pasteurs, la jeune femme montera d’un cran.

Des esprits et un serpent pour amants

En lieu et place d’amants richissimes, ce sont des « esprits » et des serpents qui désormais partageront le lit de Cecilia. Le goût de la jeune femme pour le morbide avait été tellement prononcé que Cecilia avait déclaré prendre plaisir à voir des cadavres et à manger la chair humaine. « J’avais l’habitude de coucher avec des esprits. (…) j’ai rejoint l’église en février et je n’ai pas ressenti le besoin de coucher avec des hommes car les esprits satisfaisaient mes besoins. (…) Chaque fois que je dormais, je rêvais du pasteur me disant de toucher ses parties intimes, et un serpent noir apparaissait. J’aimais ça et je sentais que ça allait » racontera-t-elle au micro de Radio Maisha. Mais maintenant délivrée, la jeune femme avait tenu à témoigner.