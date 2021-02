L’Amérique et le monde s’en souviennent encore. Le 06 janvier dernier, alors que le Congrès était réuni pour valider les résultats de la présidentielle américaine de novembre 2020 , des soutiens de Donald Trump ont fait irruption dans le Capitole, déclenchant une émeute. Ces malheureux incidents avaient fait 5 morts. Selon la cheffe par intérim de la police du Capitole, il faudra rester vigilant parce que les renseignements font état de ce que les extrémistes pourraient encore planifier une attaque contre le temple de la démocratie américaine lors du premier discours de Joe Biden devant le Congrès.

« Nous savons que des membres des milices présentes le 06 janvier ont déclaré vouloir faire sauter le Capitole et tuer le plus de membres possible » a déclaré Yogananda Pittman devant le Congrès hier jeudi 25 février lors d’une audience sur les défaillances au niveau de la sécurité du Capitole le 06 janvier dernier. A cause de ces informations qui annoncent de probables menaces sur le temple de la démocratie américaine, Mme Pittman a fait savoir qu’il était prudent que la police du Capitole maintienne sa sécurité renforcée et robuste jusqu’à ce qu’une réponse soit apportée à « ces vulnérabilités à l’avenir ».

Une menace terroriste qui vient de l’intérieur

Il faut dire que les membres du Congrès pressaient Pittman de fournir un calendrier pour la suppression des clôtures en fil de rasoir et d’autres mesures de sécurité renforcées mis en place après l’attaque du 06 janvier. Un porte-parole du département de la Sécurité intérieure a déclaré à CNN au début du mois que les fonctionnaires n’étaient confrontés à aucune «menace crédible ou spécifique» actuellement, mais le département continuait à surveiller en permanence les discussions en ligne sur les violences potentielles à Washington, DC, et contre les membres du Congrès.

“La menace terroriste la plus importante à laquelle le pays est actuellement confronté provient de délinquants isolés et de petits groupes d’individus inspirés par des croyances idéologiques extrémistes nationales, y compris celles basées sur de faux récits diffusés sur les médias sociaux et d’autres plateformes en ligne”, a ajouté le porte-parole.