En Mars dernier la NASA lançait sur la planète Mars une mission dénommée ‘’Mars 2020’’. Une mission qui serait conduite par le Rover Perseverance. Le ‘’Perseverance’’ est l’astromobile le plus sophistiqué que la NASA ait jamais envoyé sur la planète rouge. Sa mission est de collecter des échantillons de roches et de sédiments soigneusement sélectionnés et documentés pour un retour futur sur Terre.

De rechercher également des signes de vie microbienne ancienne, de caractériser la géologie et le climat de la planète et d’ouvrir la voie à l’exploration humaine. Ce lundi, la NASA publiait la première vidéo du genre d’un vaisseau spatial atterrissant sur une autre planète, alors que plusieurs caméras avaient capturé le laborieux atterrissage du Perseverance sur la surface de Mars.

Des vidéos et du son en provenance de Mars

De précédentes missions de la NASA ont découvert des preuves que Mars avait été une fois recouverte d’eau avant de devenir un désert gelé, et que la planète avait des environnements chauds à la surface qui pourraient avoir soutenu une vie microbienne. Le Perseverance a pour objectif de passer à l’étape suivante, en recherchant des signes ou des biosignatures de cette vie microbienne passée sur Mars. Mardi dernier, le vaisseau atterrissait sur la planète rouge une semaine après un voyage de plus de six mois et la traversée de 293 millions de kilomètres depuis la Terre.

Une semaine plus tard, l’Agence américaine diffusait en inédit les images et le son de l’atterrissage de l’astromobile. Sur les enregistrements vidéos, on peut voir et entendre, le Perseverance entrer dans l’atmosphère martienne dans une capsule de protection à près de 19 500 km/h. Le vaisseau spatial a ensuite déployé un parachute pour réduire sa vitesse avant de larguer la capsule et le bouclier thermique, puis de tirer ses propulseurs de fusée pour ralentir et atterrir. Atterrir dans le cratère Jezero, un bassin de 45 km de large dans l’hémisphère nord de Mars ; un endroit où la NASA pense qu’un plan d’eau d’environ 500 km2 coulait.