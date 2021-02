C’est une affaire qui défraie la chronique au Sénégal depuis plusieurs semaines. Ousmane Sonko, le leader des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (Pastef) est accusé de viol par une masseuse de 20 ans du nom d’Adji Saar. A l’Assemblée nationale sénégalaise la procédure contre l’immunité de l’opposant est enclenchée. Elle permettra à terme de mettre le député à la disposition de la justice pour qu’il puisse répondre du présumé viol qu’on lui reproche. On apprend dans les journaux sénégalais que Me Ciré Clédor Ly va assurer la défense de l’accusé.

Eliminer toute forme d’opposition démocratique dans le pays

L’avocat a eu trois heures de discussion avec l’opposant politique pour vraisemblablement affiner la stratégie de défense. Il croit dur comme fer que le chef des Patriotes est victime d’un complot. “Je me suis constitué parce qu’il s’agit d’un complot mal ficelé qui conduit à l’élimination de toute forme d’opposition démocratique dans ce pays. Cela interpelle tous ceux qui sont épris de justice et tous les sénégalais et patriotes qui ont à cœur la sauvegarde et la pérennité de la démocratie” a déclaré le pénaliste.

Il n’a pas déféré à la convocation



Rappelons que Ousmane Sonko avait déjà été convoqué par la session de recherches de la gendarmerie de Colobane. Il n’a pas déféré à cette convocation arguant qu’on prévoyait de l’arrêter. “Serigne Bassirou Gueye (le procureur de la République) a demandé à ce qu’on me place sous mandat de dépôt si jamais je défère à cette convocation. Alors, comme ils ont une écrasante majorité à l’Assemblée nationale, ils n’ont qu’à lever mon immunité parlementaire et j’irai répondre” a t-il déclaré il y a quelques jours.