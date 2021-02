“A mon ami, à mon frère, et allié politique. Face à ces vulgaires comploteurs, que la Sainte Vierge Marie soit ton manteau protecteur, que le Prophète Mohamad soit à tes côtés tout au long de cette cabale et que Dieu te garde. Amen!” . Ces prières du maire de Mermoz Barthelemy Dias, sont adressées à Ousmane Sonko, empêtré dans une affaire de viol. Une masseuse de 20 ans l’accuse d’avoir abusé d’elle. Lorsque le journal Les Echos a publié l’information Ousmane Sonko disait n’avoir pas été informé d’aucune plainte le visant. « Je n’ai été au courant d’aucune plainte à mon encontre ni par huissier ni par assignation ni par signification » disait-il. C’est désormais chose faite.

Il a reçu une convocation lui demandant de “se présenter à la session de recherche (de la gendarmerie) demain”. Mais l’opposant politique a déjà déclaré qu’il ne répondrait pas à cette convocation. “Serigne Bassirou Gueye (le procureur de la République) a demandé à ce qu’on me place sous mandat de dépôt si jamais je défère à cette convocation. Alors, comme ils ont une écrasante majorité à l’Assemblée nationale, ils n’ont qu’à lever mon immunité parlementaire et j’irai répondre” a t-il fait savoir,; ajoutant qu’il n’avait pas peur de la prison. “J’ai déjà fait mes bagages, et j’ai préparé ma famille”.

“Macky Sall ne connaît que les rapports de force“

Le leader des PASTEF a par ailleurs invité ses partisans à se préparer pour le combat. “Cette confrontation peut commencer dès demain…Macky Sall ne connait que les rapports de force…Cette fois-ci cela va passer ou ça va casser. Ce sera le dernier ou l’avant dernier combat” a t-il déclaré. Du côté des journalistes qui ont publié l’information sur le présumé viol commis, on dit ne pas être en sécurité.

Ils disent avoir reçu des appels téléphoniques. Des insultes et des menaces ont été proférées contre eux, font-ils savoir. “Devons nous faire de la rétention parce que simplement, c’est Ousmane Sonko? C’est cela la grande question” s’interroge les membres de la rédaction du journal Les Echos. Les locaux du média sont sous surveillance policière.