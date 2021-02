Visé par une plainte pour « viols répétés » et « menaces de mort » l’immunité parlementaire de l’opposant sénégalais Ousmane Sonko a finalement été levée par l’Assemblée nationale ce vendredi. Cela a fait suite à une plénière à huis clos tenue en l’absence du député lui-même, l’un des principaux opposants au régime en place. La plénière a eu lieu à la suite de la restitution des travaux de la commission ad hoc mise en place pour statuer sur son cas.

Il faut noter par ailleurs, que les députés de l’opposition ont refusé de prendre part au vote. « Je refuse de répondre à cette procédure viciée. Je dis non à la levée viciée et illégale d’une immunité que nous confère la confiance et le suffrage de nos concitoyens, » avait déclaré ce jeudi Sonko, ancien inspecteur des impôts radié de la fonction publique en 2016. Il a par ailleurs prédit son « arrestation imminente programmée par Macky Sall » qui d’après lui est derrière ce « complot » dont l’objectif est de briser ses rêves politiques.

Des partisans arrêtés

Pour rappel, Ousmane Sonko avait été convoqué le 8 février par la gendarmerie. Il avait toutefois refusé de se présenter en raison de son immunité parlementaire. Plusieurs de ses partisans avaient alors manifesté devant son domicile prétendant vouloir empêcher la police d’arrêter leur leader. Un argument qui avait été réfuté par les autorités sécuritaires qui ont indiqué s’être présentées devant le domicile juste pour disperser les manifestants qui étaient sur la voie publique. Une vingtaine des partisans de M. Sonko avaient été arrêtés à Dakar et Ziguinchor.