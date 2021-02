Au Sénégal, un homme qui se fait passer pour le prophète Issa (Jésus), a été arrêté le vendredi 19 février à Touba. Il est accusé avec 4 de ses disciples de profanation, d’association de malfaiteurs, de rassemblement illicite , de coups et blessures volontaires et de violences et voies de fait entre autres. Selon la presse sénégalaise le faux prophète qui est en réalité un guérisseur et ses accompagnateurs a été placés sous mandat de dépôt hier mardi 23 février dernier

Ils étaient accusé de charlatanisme, de rassemblement illégal et de profanation de lieux de culte devant le parquet. Certains faits qui leur sont reprochés ont donc été requalifiés . De son vrai nom Habib Diabang, l’homme qui est détenu depuis hier dans la maison d’arrêt et de correction de Diourbel se présentait comme le prophète Issa, “sauveur de l’humanité”. Il avait fait irruption dans la grande mosquée de Touba le vendredi dernier avec ses acolytes présentés comme ses disciples.

«Khadim Rassoul (chef religieux, fondateur de Touba) nous a laissé une lumière au niveau de la grande mosquée de Touba

Arrêté par le commissariat spécial de Touba il aurait expliqué l’objet de sa descente dans la ville sainte. «Khadim Rassoul (chef religieux, fondateur de Touba) nous a laissé une lumière au niveau de la grande mosquée de Touba. Nous sommes là, pour nous en procurer, en vue de sauver l’humanité. Je dois même soigner le coronavirus avec cette lumière, ainsi que tous les mauvais comportements de l’Homme», aurait déclaré Habib Diabang.