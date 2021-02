Le coronavirus continue de faire des victimes dans le monde. Au fur et à mesure que le temps passe, le nombre de cas de décès et d’infection augmente. Aucune couche de la société n’est épargnée. Plusieurs personnalités publiques ont malheureusement perdu la vie après avoir contracté le coronavirus. Au Sénégal, ce serait plus de 27 mille cas au total dans le pays contre plus de 22 mille de guérison à ce jour.

Dans la nuit d’hier, un ancien ministre est mort après avoir contracté le coronavirus. Abdoul Aziz Mbaye, puisque c’est de lui qu’il s’agit, ancien ministre de la culture qui a succédé à Youssou Ndour a poussé son dernier souffle dans la soirée du Mercredi 03 Février 2021 selon des médias locaux. M Abdoul Aziz Mbaye a été également la première personne à occuper le poste de directeur de cabinet de l’actuel Président Macky Sall.

Né à Dakar en 1954, M Abdoul Aziz Mbaye est décédé à l’âge de 67 ans. Il avait été hospitalisé après avoir contracté la Covid-19 à l’hôpital Fann de Dakar. Nous reviendrons sur cette actualité dans les prochaines heures .