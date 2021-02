Au Sénégal, un homme qui prétend être la réincarnation du prophète Issa (Jésus) défraie la chronique. En effet, celui-ci du nom de Habib Diabane dit vouloir sauver le monde avant l’apocalypse. Pour cela, il a affirmé avoir reçu une mission pour le faire, en procédant à un tawaf (7 tours) à la grande Mosquée de Touba.

Plusieurs autres adeptes vêtus de blanc à Touba

« Je suis le prophète Issa qui va sauver l’humanité avant la fin du monde. Nous avons reçu une mission consistant à faire un Tawaf ( 07 tours) à la Grande Mosquée de Touba pour sauver l’humanité. La lumière qui va nous permettre d’accomplir notre mission sur terre se trouve à la mosquée de Touba. Nous sommes venus pour nous en procurer » a laissé entendre Habib Diabane, à Touba avec plusieurs autres adeptes vêtus de blanc. Il n’en a pas fallu davantage pour faire réagir le khalife général des Mourides, Sérigne Mountakha Mbacké.

Selon le média L’Observateur, ce dernier a demandé l’expulsion de toutes les personnes impliquées dans cette affaire. Suite à l’intervention de forces de l’ordre, six personnes parmi lesquelles figure Habib Diabane, ont été arrêtées et devront être déférées ce lundi 22 février 2021. Ils sont accusés de profanation de lieu de culte et organisation de manifestation illégale.