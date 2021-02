La situation des mères françaises et leurs enfants en Syrie devient de plus en plus préoccupante. Deux parlementaires ont réagi à l’inaction de la France, exigeant un retour général de ses ressortissants. Ce mardi 16 février 2021, Pierre Laurent, sénateur de Paris et Pierre Morel-A-L’Huissier, député de Lozère ont fustigé la « lâcheté » de la France qui « abandonne » ses enfants privés de liberté dans des conditions dégradantes.

Près de 80 femmes et 200 enfants sont toujours détenus en Syrie

Au cours d’une conférence de presse à Paris, ils ont indiqué que : « La France, qui se veut la patrie des droits de l’Homme, ne peut rester sans rien faire face à cette situation dramatique ». Fustigeant « l’immobilisme de Paris » qui ne fait revenir ses ressortissants qu’à compte-goutte, les élus ont souligné qu’il y a « urgence » pour près de 80 femmes et 200 enfants qui sont toujours détenus sur le sol syrien. Dans une lettre, ils ont demandé à tous leurs collègues à faire preuve de « courage politique » et à exiger de la présidence française un rapatriement général.

Un pays qui a déjà plusieurs fois été visé par des attentats

Notons que la question du retour de ces Français chez eux est assez sensible pour un pays qui a été déjà plusieurs fois visé par des attentats. Cependant, ils ont mis l’accent sur le fait que ces femmes et enfants sont détenus en Syrie parfois depuis plus de trois ans « dans des conditions inhumaines, en zone de guerre, dans des camps insalubres gérés par les forces kurdes où règnent la terreur et la violence », selon le député Morel-A-L’Huissier. Pour Pierre Laurent, « ces enfants ne sont coupables de rien, les laisser périr en Syrie est indigne d’une démocratie comme la nôtre ».