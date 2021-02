En septembre 2020, les avions de l’armée chinoise avaient violé l’espace aérien taïwanais provoquant une escalade des tensions entre les deux États. La présidente Tsai Ing-wen avait subrepticement menacé Pékin en affirmant que les chasseurs taïwanais étaient désormais « armés ». Il faut dire que la Chine considère Taïwan comme une partie d’elle. Elle voit d’un mauvais œil toute manœuvre étrangère dans la région notamment dans le détroit de Taïwan qui la sépare de l’Etat insulaire. Ce jeudi, le destroyer USS John S. McCain , un navire militaire américain est entrée dans les eaux de ce bras de mer provoquant la réaction de Pékin.

« L’armée américaine continuera de voler, naviguer et opérer partout où le droit international le permettra »

Le porte-parole du ministère chinois des affaires étrangères Wang Wenbin a indiqué que la Chine restait vigilante et répondra « à tout moment aux menaces et provocations ». C’est la première fois qu’un bâtiment de guerre américain passe par le détroit depuis l’entrée en fonction du président démocrate Joe Biden. La Septième flotte des Etats-Unis chargée des forces navales opérant dans l’océan indien et dans l’océan Pacifique Ouest, semble n’avoir cure des mises en garde de Pékin. Elle a déjà fait savoir que la navigation du destroyer « prouve l’engagement des Etats-Unis envers une zone indopacifique libre et ouverte ».

« L’armée américaine continuera de voler, naviguer et opérer partout où le droit international le permettra » a-t-elle ajouté. En effet, les Etats-Unis et plusieurs autres pays ne voient pas les eaux du détroit de Taïwan comme une possession de la Chine. C’est tout le contraire de Pékin qui pense que toute navigation étrangère dans le détroit est une violation de sa souveraineté. Pour l’Oncle Sam ce détroit est ouvert à tous puisqu’il appartient aux eaux internationales.