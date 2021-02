Khalifa Diop, le géographe et spécialiste de la sécurité au Sahel a dit dans la presse sénégalaise que les groupes armés sous la pression de la Force conjointe G5 Sahel et des soldats de l’opération Barkhane risquent de se disperser et donc de faire pression sur les frontières sénégalaises. Le pays n’est donc pas à l’abri de la menace terroriste. Quatre hommes ont d’ailleurs été arrêtés à la fin du moins de janvier à Kidira, une ville frontalière située dans l’est du Sénégal. Ils ont été liés à la mouvance djihadiste. En effet, l’un d’eux serait dans un groupe WhatsApp connu pour ses accointances avec la Katiba de Macina, du célèbre Amadou Koufa.

Les forces de sécurité sénégalaises ont aussi retrouvé sur les téléphones portables des suspects des images de propagande djihadistes. Ils sont en prison depuis le 10 février pour association de malfaiteurs et actes d’appui au terrorisme. Rappelons que la Katiba de Macina fait partie du Groupe de Soutien à l’Islam et aux Musulmans (GSIM). Le conseil de sécurité des Nations Unies alertait déjà dans un rapport sur l’entrée des membres du GSIM sur le territoire sénégalais.

“Leur objectif est d’atteindre la côte Atlantique”

“Des éléments du GSIM soutenus par des influenceurs islamistes radicaux ont envahi le Sénégal le long de la route de Kayes à Kaffrine” indique le document sorti le 03 février dernier. le président Sénégalais ne banalise pas ces informations. Invité le mercredi 23 février dernier sur RFI, Macky Sall disait que son pays craignait une contagion du fléau djihadiste car l’objectif des insurgés est “d’atteindre la côte Atlantique”.

“Le Sénégal et les pays côtiers sont les derniers remparts, il faut nous préparer à rentrer dans la bataille” a t-il ajouté. Selon Bernard Emié, patron français de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) , les chefs d’Al-Qaida au Sahel ont un projet d’expansion vers les pays du golfe de Guinée. Il avait cité les noms du Bénin et de la Côte d’Ivoire. Inutile de dire que le Sénégal fait également partie des pays du golfe de Guinée.