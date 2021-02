Sanctionné par l’administration Trump après avoir été accusé de représenter une menace pour la sécurité nationale, le réseau social TikTok appartenant au groupe chinois Bytedance a obtenu une faveur de la nouvelle administration. En effet, le groupe n’est plus obligé de vendre les activités américaines de TikTok aux groupes Oracle et Walmart comme il avait été décidé par le gouvernement de Trump. D’après le Wall Street Journal, l’administration Biden a décidé d’abandonner l’initiative de Donald Trump.

Toutefois, le groupe chinois va devoir poursuivre les échanges avec le nouveau gouvernement dans l’objectif de garantir la sécurisation des données des utilisateurs américains. Cette question de la sécurisation des données tient à cœur tous les Américains, qu’il s’agit des démocrates ou des républicains. Washington voudrait avoir l’assurance que les données des Américains collectées par le groupe ne soient pas transmises à Pékin à des fins d’espionnage.

Les autres compagnies technologiques chinoises

Par ailleurs, Washington envisage selon certaines sources de confier la gestion des données américaines de TikTok à un tiers de confiance. Il pourrait toujours s’agir d’Oracle qui propose ses services pour l’hébergement de ces informations sur le territoire américain. En dehors de TikTok, le nouveau gouvernement américain est toujours préoccupé par les compagnies technologiques chinoises qui représenteraient des menaces pour la sécurité nationale. « Nous entendons développer une stratégie globale pour protéger les données américaines face à de nombreuses menaces, dont celles des applications et des logiciels chinois opérant aux États-Unis », a déclaré une porte-parole du conseil de sécurité national.

Les souhaits de Huawei

Egalement sous sanctions américaines, le constructeur chinois Huawei espère une réinitialisation de ses relations avec les Etats-Unis. « Je serais heureux de recevoir de tels appels téléphoniques et le message porte sur le développement commun et le succès partagé. Les États-Unis veulent une croissance économique et la Chine veut aussi une croissance économique, » avait confié le PDG de Huawei, Ren Zhengfei, aux médias occidentaux en Chine à propos de la normalisation des relations.