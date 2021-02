Ce jeudi, les autorités judiciaires allemandes procédaient à l’inculpation, d’un citoyen allemand, interpellé il y a quelques années pour espionnage au profit d’une puissance étrangère ; La Russie. Depuis la cyberattaque du parlement en 2015, et la récente implication de l’Allemagne dans la guérison et le dossier Navalny ; les relations entre la Russie et l’Allemagne ne sont pas au beau fixe. Des tensions que cette interpellation pouvait durcir, s’il cette dernière inculpation aboutissait à une condamnation.

Des plans sur le Bundestag

Selon l’accusation présentée ce jeudi, à la Cour de la Sureté de l’état, les faits dateraient de plusieurs années, de juillet à septembre 2017. Deux années donc après la cyberattaque du parlement. Le suspect, résident de Brandebourg, est un employé de 55 ans d’une entreprise mandatée, qui a entretenu des équipements électriques pour le Bundestag à plusieurs reprises dans le passé. Le Bundestag étant la chambre basse du parlement allemand. Par sa situation, l’homme nommé Jens F. par la presse berlinoise, avait eu accès à des fichiers avec les plans des bâtiments du Bundestag.

Des données que l’homme avait gravées sur un CD-ROM et avait décidé entre Juillet et septembre 2017 de transmettre au service de renseignement militaire russe : le GRU. L’homme avait déclaré au moment de l’enquête avoir agi de son propre chef, motivé par sa situation précaire et la compensation financière que les russes pouvaient lui avoir pour ces renseignements.

Cependant si les enquêteurs gouvernementaux ont avéré le fait que Jens F. n’avait pas été recruté par les services russes, il n’en demeurait pas moins que l’homme était un familier de l’environnement des services de renseignements. Selon la presse berlinoise, Jens F. serait un ancien officier de la 9e division Panzer de l’Armée nationale populaire de la RDA, et aurait également travaillé pour la Stasi, le service de police politique, de renseignements, d’espionnage et de contre-espionnage de la RDA, entre 1984 et 1990. Et les liens très étroits que la Stasi entretenait avec le KGB, ne sont pas méconnus.