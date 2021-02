La Turquie a une longue tradition de censure exercée par les forces au pouvoir, et le président Tayip Erdogan depuis son entrée dans les sphères du pouvoir en 2003, a régulièrement été la cible de nombreuses organisations de défense de droits de l’Homme. Récemment encore, Human Rights Watch décriait la tentative des autorités turques de vouloir renforcer leur capacité de censure en proposant un amendement à la loi turque sur Internet.

Une politique de censure qui avait vu, des célébrités du monde des médias et du monde artistique critiquer sévèrement le régime d’Erdogan. La semaine écoulée, Müjdat Gezen, un célèbre comédien et poète turque de 77 ans, a eu à l’égard du président Erdogan des mots « durs » et risque maintenant de se retrouver en prison .

Müjdat Gezen donne un « conseil » à Erdogan

Müjdat Gezen, est né le 29 octobre 1943. Acteur turc de théâtre, de cinéma et de séries télévisées, poète, et enseignant ; Gezen a joué dans plus de 100 films, 50 pièces de théâtre et plus de 1000 programmes radiophoniques et télévisés. En 1991, Gezen a créé Müjdat Gezen Sanat Merkezi, un centre culturel. En 1997, la pièce « Babam », qu’il a dirigée, a été primée. Et en 1998, il a fondé le Théâtre Müjdat Gezen, le théâtre qui porte son nom. Une sommité dans son domaine en Turquie. Seulement l’homme, comme son art, est franc et direct, et Gezen n’a pas la langue de bois.

Un trait de caractère qui lui avait déjà valu dans les années 80 de passer par les geôles étatiques ; seulement une vingtaine de jours alors. Mais cette fois le septuagénaire, souffrant de mal de dos chronique risque de trouver moins agréable son séjour en prison, si il était jugé coupable d’outrages à personne dépositaire de l’autorité publique.

C’est que Müjdat Gezen en compagnie de l’humoriste Metin Akpinar, 79 ans, ont tenu des propos pas très aimables vis-à-vis du président Erdogan sur une chaîne de télévision d’opposition. Au cours d’un talk-show sur Halk Tv, Gezen avait déclaré « Regardez Recep Tayyip Erdogan, vous ne pouvez pas tester notre patriotisme. Connaissez votre place », une tirade à laquelle Akpinar avait donné la réplique en disant : « si nous ne devenons pas une (démocratie)… le chef pourrait finir par être pendu par les jambes ou empoisonné dans la cave ».