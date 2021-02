Les médias sénégalais ont rapporté l’arrestation de plusieurs terroristes liés au chef de la katiba Macina, Amadou Koufa. Selon les précisions apportées par Libération, il s’agit de Demba Sow, Siradji Labor, Amadou Borry Diallo et Belko. Tous ces suspects ont été transférés dans la capitale sénégalaise après leur arrestation. Une information judiciaire a été ouverte dans le cadre de cette procédure.

Certains éléments du groupe affiliés à l’EI

La cellule s’était identifiée par leurs activités terroristes en recrutant des combattants dans le pays. Il y a plus d’un an, les analystes de la Minusma ont tiré sur la sonnette d’alarme sur la menace que représente ce groupe terroriste. A en croire une note interne qui date du 3 février 2020, les experts s’inquiètent de l’émergence dans la région de Nampala (centre du Mali) d’un nouveau groupe jihadiste, qui a prêté allégeance à l’État islamique quelques jours plus tôt.

Des attaques à l’actif du groupe

Le groupe a revendiqué la double attaque du 30 janvier 2020 contre des postes militaires à Sarkala. Le groupe serait constitué de combattants peuls. Ceux-ci faisaient jusque-là partie de la katiba Macina d’Amadou Koufa. Notons que tout ceci intervient dans un contexte où l’armée sénégalaise mène un combat assidu contre le front sud du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (MFDC).