L’ancien président américain Barack Obama est intervenu par surprise dans une discussion Zoom sur ses mémoires « A Promised Land ». Cette discussion était menée par les membres de MahoganyBook et Very Smart Brothas Book Club, un club de lecture. Le moins qu’on puisse dire c’est tout le monde était étonné de la visite inattendue du premier président noir des Etats-Unis. Il a fait savoir qu’il avait vraiment envie de discuter avec les personnes qui composaient le Very Smart Brothas Book Club. L’ex chef de la Maison Blanche a aussi répondu à quelques questions. Il n’a pas caché son désir de soutenir les librairies indépendantes appartenant à des Noirs.

Un club de lecture mensuel

Signalons que Mahogany Book est initialement une librairie noire en ligne de premier plan aux Etats-Unis. Elle s’est associée avec Very Smart Brothas pour créer un club de lecture mensuel avec l’intention spécifique d’avoir des conversations amusantes, ouvertes et parfois controversées inspirées des livres dans un lieu culturellement inspirant au cœur d’Anacostia, à Washington, DC.

Peu importe l’étiquette ou la situation des personnes, tant qu’elles ont intérêt à discuter respectueusement et à en apprendre davantage sur la culture, la race, les relations, l’histoire, la culture pop et d’autres sujets noirs, tous sont les bienvenus. La liste de lecture organisée comprend une variété de joyaux de livres, anciens, nouveaux, classiques, best-sellers, obscurs et autoédités, qui ont été écrits pour, par ou à propos de personnes de la diaspora africaine.