Une découverte surprenante. En effet, en Alaska, des scientifiques de l’université de Buffalo ont découvert les restes d’un chien vieux de près de 10.000 ans. Une annonce qui semble confirmer la thèse selon laquelle nos amis les canidés ont accompagné les premiers hommes dans leurs premières explorations de cette partie du monde.

Dans les faits, l’humain est arrivé en Alaska après avoir migré depuis la Sibérie. Ils ont alors traversé le détroit de Béring. L’analyse ADN des os de canidés retrouvés a confirmé l’hypothèse. Si tous ont d’abord cru à des os d’ours, il s’est avéré que ce fémur analysé appartenait à un chien, un chien dont la race est « pré-contact », soit le lointain cousin de ceux qui sont arrivés avec les Européens.

Un chien vieux de 10.000 ans retrouvé en Alaska

Cette nouvelle est exceptionnelle puisqu’elle permet de mieux se rendre compte de la façon dont l’homme a voyagé puisque notre histoire est intimement liée à celle des chiens. La découverte d’os de ces animaux de compagnie aide donc à mieux s’y retrouver en ce qui concerne la datation de nos premières migrations et découvertes.

Une partie de l’histoire reste à confirmer

L’analyse des os permet également de confirmer le fait que les premiers humains sont arrivés en Alaska, depuis la Sibérie. En effet, il s’est avéré que le chien étudié avait un régime à base de poissons, de phoques et de baleines. Reste désormais à définir comment les humains sont vraiment descendus d’Alaska jusqu’aux USA d’aujourd’hui et plus bas encore.