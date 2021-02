L’ancien président américain Donald Trump a annoncé avoir recruté de nouveaux avocats après que la presse américaine ait fait état du départ de cinq membres de son équipe de défense qui devaient le défendre dans son procès en destitution. Il a lui-même donné l’information dans un communiqué, hier dimanche 31 janvier 2021. Les « très respectés avocats plaidants » David Schoen et Bruce L. Castor Jr vont désormais conduire son équipe de défense pour le procès qui aura lieu à partir du 09 février 2020.

David Shoen est un expert dans les procès pour les droits civils en Alabama

D’après le communiqué, l’ancien locataire de la Maison Blanche et l’avocat David Shoen, qui avait travaillé avec ce dernier, « sont d’avis que la destitution est inconstitutionnelle ». Par ailleurs, David Shoen est un expert dans « les procès pour les droits civils en Alabama et la défense pénale fédérale à New York, y compris pour les cols blancs et dans d’autres affaires complexes », tandis que Bruce L. Castor Jr. a une carrière non négligeable en matière de droit pénal.

« La force de notre Constitution est sur le point d’être mise à l’épreuve »

Selon le communiqué, David Shoen a estimé que c’est un honneur de représenter Donald Trump « et la Constitution des Etats-Unis ». « La force de notre Constitution est sur le point d’être mise à l’épreuve comme jamais auparavant dans notre histoire », a indiqué Bruce L. Castor Jr.. A en croire le média américain CNN, le milliardaire républicain veut que sa défense se concentre sur les allégations de fraudes massives lors des élections présidentielles du 03 novembre dernier. Par contre, ses anciens avocats voulaient se baser leur défense sur la légalité de la poursuite d’un président qui n’est plus en exercice.