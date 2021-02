Les choses ne se passeraient pas bien entre l’ancien président américain Donald Trump et son épouse Melania. Selon les informations du média nigérian LindaIkejisblog, cette dernière serait « amère et froide » vis-à-vis de son époux. Cela est dû à la manière dont le couple est sorti de la Maison Blanche à la suite des émeutes du capitole qui ont eu lieu le mercredi 06 janvier 2021.

L’image de Melania Trump Ternie

Depuis que le couple a regagné sa maison de Floride, Melania Trump préfère se prélasser avec des soins de spa de luxe, comme des soins du visage et des massages. D’après les informations du média américain, CNN, publiées hier vendredi 12 février 2021, l’ancienne première dame en voudrait à Donald Trump d’être sortis de la Maison Blanche en faisant la une des médias à cause de l’insurrection du Capitole, qui a coûté la vie à six personnes. Sa colère contre époux se justifierait par le fait que son image soit ternie, après que ce dernier soit apparu lors d’une manifestation « Stop the Steal », pour contester les résultats des élections américaines.

« Elle savait qu’il n’y avait rien à gagner »

Dans une interview accordée à CNN, un ancien assistant de Melania Trump a confié qu’ « elle pouvait voir comment ça allait se passer pour elle. Une fois (l’insurrection) produite, elle savait qu’il n’y avait rien à gagner pour elle à s’exprimer ou à faire quelque chose – alors elle n’a rien fait ». En outre, l’ex-première dame fustigerait le fait que les médias accordent davantage d’attention à l’épouse de l’actuel président américain, Jill Biden. Depuis, l’échec de son époux à la présidentielle, elle ne lui a plus adressé la parole.