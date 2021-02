Les vaccins contre le nouveau coronavirus sont disponibles et semblent montrer une certaine efficacité. Et devant l’ampleur de la pandémie, le vaccin représente à ce jour encore, selon les experts l’un des principaux moyens de prévention contre le covid-19. Seulement, depuis que cela a été avéré, les sociétés pharmaceutiques très fortement sollicitées ne servent qu’au plus offrant, et les occidentaux, plus riches et plus développés ne songent pour l’instant qu’à préserver leurs populations.

Les pays en voie de développement, étant sinon laissés pour compte, du moins relégués au dernier plan. Une opportunité pour la Chine qui a vu là une occasion de se refaire une image et d’asseoir une influence dans des régions considérées encore comme les chasses gardées d’anciennes colonies occidentales.

Le vaccin : une arme diplomatique

Il y a quelques semaines, le président rwandais Paul Kagamé, ancien président de l’union Africaine, s’inquiétant de « nationalisme vaccinal en Europe et en Amérique du Nord », avait appelé à plus de d’« équité et de transparence » dans la distribution du vaccin. Plus récemment, le président Kagame s’exprimant sur le dispositif Covax mis en place par l’OMS pour une meilleure répartition des vaccins, engageait les pays riches à mieux se protéger, en coopérant pour faire « respecter les accords conclus par COVAX ».

Mais alors que le président rwandais se faisait « la voix des sans voix », et que l’OMS bataillait dur pour fournir des doses suffisantes pour vacciner 20% de la population de pays en développement d’ici la fin de 2021. La Chine n’a pas attendu avant de mettre en branle un dispositif spécial de fourniture massive de ses vaccins aux pays Africains.

Ce dispositif qualifié déjà par la presse chinoise de la « Route de la soie de la Santé », est en fait une politique du gouvernement chinois qui, associant des partenaires nationaux privés, a défini une chaîne d’approvisionnement viable pour une campagne de vaccination en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique latine.

Les vaccins chinois sont moins efficaces certes, 79 % au lieu des 95 % des vaccins occidentaux, selon les experts ; mais ils sont disponibles, moins chers et plus facilement transportables parce plus facilement conditionnables. Mais surtout la Chine n’hésite pas à envoyer des doses gratuites. Depuis, des dizaines de pays africains avaient pu recevoir leurs commandes de vaccins chinois, en attendant que les vaccins du dispositif Covax ne leur parviennent.