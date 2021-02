Le président sénégalais Macky Sall a visiblement le cœur sur la main. Il a offert 20 mille doses de vaccin anti-covid-19 à la Guinée Bissau et à la Gambie. Un geste de générosité intervenu après l’arrivée de 200 mille doses de vaccins dans le pays en provenance de Chine , mercredi dernier. “Nous avons décidé de mettre 10% de ce vaccin à la disposition de deux pays voisins soit 20 mille doses pour la Gambie et la Guinée Bissau en guise de solidarité africaine” a déclaré Macky Sall dans son discours prononcé à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du forum économique international sur l’Afrique qui se tient par visioconférence.

L’ évènement est à sa 20 ème édition. Le président sénégalais promet de faire preuve de plus de générosité s’il reçoit davantage de doses du vaccin. Rappelons que c’est aujourd’hui que le Sénégal débute sa campagne de vaccination. Elle doit concerner quelque 3,5 millions de personnes selon l’immunologue Tandakha Ndiaye Dieye, membre du groupe d’experts du comité consultatif pour la vaccination au Sénégal.

« Au lancement de la campagne le mardi 23 février, vous verrez le ministre de la Santé prendre sa dose »

C’est 20% de la population du pays. Les premiers vaccinés seront les personnes de 60 ans et plus sans ou avec comorbidités, le personnel de santé et les personnes de 19 à 60 ans avec comorbidités. Le ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr avait promis de se vacciner lors de son passage dans le journal de 20H de la télévision sénégalaise (RTS) le jeudi 18 février dernier. « Au lancement de la campagne le mardi 23 février, vous verrez le ministre de la Santé prendre sa dose » avait-il déclaré