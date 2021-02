La pandémie relative au nouveau coronavirus continue de défrayer la chronique au Sénégal. En effet, le docteur Papa Alassane Diaw Directeur technique de l’IRESSEF a profité de son passage sur le plateau de l’émission « Objection » de la Sud Fm, pour fournir quelques éclairages sur le variant anglais de la Covid-19. On retient des informations rapportées par le patron de l’IRESSEF que le variant a été importé mais le cas indexe n’a pas encore été retrouvé.

Un ressortissant étranger…

Selon les explications qu’il a apportées, il s’agirait de certains ressortissants étrangers qui résident sur le territoire sénégalais. L’intéressé même serait au Sénégal depuis l’année dernière. Il interviendrait dans une grande société et serait en contact permanent avec un grand nombre de personnes. Le docteur Papa Alassane Diaw a tenu à préciser que tous ceux qui collaborent avec lui ont été déclarés positifs au nouveau coronavirus. Il a tout de même tenu à rassurer que ce n’est pas alarmant. Des dispositions seraient en train d’être prises pour voir s’il n’y a pas d’autre cas de ce variant.

Les manifestations du virus

«Il attaque carrément le système respiratoire. Mais ce qui pose réellement problème, c’est la réaction réelle de l’organisme parce qu’il y’a une forte réaction inflammatoire qui est déclenchée par la présence du virus (…). Et en général, ça aboutit à des problèmes de coagulation, donc le sang ne circule plus et à un moment donné la personne trépasse s’il n’est pas rapidement pris en charge », a expliqué ce responsable de l’Institut de recherche en santé de surveillance épidémiologique et de formation.